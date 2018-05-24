Tepebaşı'nda Emlak Vergisi İçin Ödeme Kolaylığı Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi 2018 yılı emlak vergisinin ilk taksidi için ödeme kolaylığına devam ediyor.

2018 yılı emlak vergisinin ilk taksidi için son ödeme günü olan 31 Mayıs'a kadar engelli, yaşlı, sağlık sorunu bulunan ve çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar için mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirmeye devan edebilecek. Ayrıca belediye hizmet binasındaki vezneler hafta sonu da açık olacak. Tepebaşı Belediyesi hizmet binasındaki veznelerin tatil günü olan 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde saat 09.00-16.00 saatlerinde hizmet verecek olmasının yanı sıra mobil vezne tahsilat aracı belirlenen tarihlerde mahallelerde hizmet verecek. Buna göre, tahsilat aracı saat 08.30-12.00 ila 12.30-16.00 saatleri arasında tahsilat yapacak.

Öte yandan mobil vezne tahsilat aracının hizmet vereceği mahalleler ve bulunacağı tarihler ise şu şekilde:

"25 Mayıs Işıklar Mahallesi, 28 Mayıs saat 08.30-12.00 arasında Ertuğrulgazi Mahallesi, 12.30-16.00 arasında Sazova Mahallesi, 29 Mayıs 08.30-12.00 arasında Sütlüce Mahallesi, 12.30-16.00 arasında Sakintepe Mahallesi, 30 Mayıs Mamure Mahallesi, 31 Mayıs 08.30-12.00 arasında Aşağısöğütönü Yaşam Köyü, 12.30-16.00 saatleri arasında Cumhuriye Mahallesi." - ESKİŞEHİR