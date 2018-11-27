Tepebaşı'nda 5 Mahallede Eş Zamanlı Üst Yapı Çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 5 farklı mahallede eş zamanlı olarak yaptıkları üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmalarda hız kesmiyor. Sorunsuz bir üstyapı oluşturulması adına gerek kırsal mahallelerde gerekse kent merkezinde mesaisini sürdüren ekipler; Mustafa Kemal Paşa, Şarhöyük, Muttalip, Sakintepe ve Çukurhisar Mahallelerinde çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Kubilay, Tülin ve Uygurlar Sokak'ta kaldırım ve tretuvar döşemesi; Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 3. Caddesi'nde tretuvar döşemesi ve kaldırım; Muttalip Mahallesi'nin muhtelif sokaklarında bozulan yollara yama yapımı, Sakintepe Mahallesi'nde bulunan tüm sokaklarda kaldırım, tretuvar, taş döşeme ve yeni yol açma çalışması ve Çukurhisar Mahallesi'nde de asfalt yama, kaldırım, tretuvar ve sokaklara taş döşeme işleri aralıksız devam ediyor. Ayrıca Çukurhisar Mahallesi'nde bulunan futbol sahasının çevresinde de kaldırım ve tretuvar işleri, aralıksız biçimde devam ediyor.

Yetkililer, konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, kırsal mahalleler ve kent merkezinin ihtiyaç duyulan noktalarında, yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının aksatılmadan gerçekleştirildiğini belirtti. - ESKİŞEHİR