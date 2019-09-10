Tepebaşı'na 'Küresel Model' ödülü

10.09.2019 16:47

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 52 ülke ve 500'den fazla katılımcı ile Etiyopya'da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. Başkan Ataç, "Akıllı Kent Gelişimi" kategorisinde "Küresel Model" ödülü alan Türkiye'nin ilk belediye başkanı oldu.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hayata geçirdiği uygulama ve projeler ile dünya çapında beğeni toplamaya devam ederken, uluslararası organizasyonlara katılmayı sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda 5-6 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler Örgütünün destekleriyle Etiyopya'nın ve Afrika Birliği'nin başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu'na davet edildi. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Dünya Kentsel Platformu ve diğer organizasyon işbirlikçileri tarafından Addis Ababa'daki Birleşmiş Milletler Konferans Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, 52 ülkeden 500'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşti.



Dünya genelinden Bakanlar, Belediye Başkanları, tanınmış uzmanlar, iş ve sosyal liderler; şehirlerin ve insan yerleşimlerinin planlamasını, uygulamasını ve yönetimini geliştirmek ve şehirleri daha yeşil, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirmek için dijital devrimden kaynaklanan büyük fırsatlardan nasıl yararlanılacağını hakkında fikirlerini ve projelerini sundu.



Başkan Ataç bu yıl ilk kez Afrika'da, "Dijital Çağda Kentlerin ve İnsan Yerleşimlerinin Sürdürülebilir Gelişimi" teması ile düzenlenen forumda, Sürdürülebilir Kentler ve İnsan Yerleşimleri konusunda, REMOURBAN Akıllı Kent Projesi tanıtımı için Başkan Ataç oturumlara davet edildi.



Katıldığı oturumda Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerji, akıllı kent ve kent gelişimi alanlarında hayata geçirdiği çalışmaları ve projelerini 52 ülkeden katılımcılara aktardı. Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak uluslararası alanda pek çok önemli referanslarımız var, insan odaklı, sosyal, eğitim, temiz enerji ve çevre politikalarımız çerçevesinde hayata geçirdiğimiz projeler ve REMOURBAN - Akıllı Kent Projesi ile dünyaya örnek olarak ülkemizi temsil etme gururu ve onurunu yaşıyoruz. 'Akıllı Kent Gelişimi' alanında "Küresel Model" ödülüne layık görüldük. Tepebaşı artık bir Küresel Model. Bu ödülü almaktan ve ülkemizi burada ilk kez temsil ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Tepebaşı ile birlikte ülkemize değer katmaya ve daha yaşanabilir bir kent için çalışmaya aralıksız biçimde devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



Organizasyonda Başkan Ataç'a plaketini Afrika İstatistik Merkezi Direktörü ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyon üyesi Oliver Chinganya takdim etti. Başkan Ataç'a Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Melih Savaş ve Fikriye Güven Zaptiye'nin yanı sıra AKP'li Belediye Meclis üyesi Meliha Çelik ve MHP'li Belediye Meclis üyesi Eyyüp Yılmaz ile REMOURBAN Proje Koordinatörü Murat Aksu da eşlik etti.



İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu, Dünya Kentsel Kampanya faaliyetlerine girdi sağlayacak ve Şubat 2020'de Abu Dabi'de 10. oturumu gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler'in Dünya Kent Forumu 2020'nin sonuçlarına büyük katkı sağlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA