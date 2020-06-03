Tepebaşı'na 10 bin metrekarelik 2 yeni park
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Tepebaşı'na 10 bin metrekarelik 2 yeni park

Tepebaşı Belediyesi, ilçe halkının kullanımına sunmak üzere hazırladığı yaklaşık 10 bin metrekarelik iki yeni parkın yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı'na 10 bin metrekarelik 2 yeni park
03.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:21

Tepebaşı Belediyesi, ilçe halkının kullanımına sunmak üzere hazırladığı yaklaşık 10 bin metrekarelik iki yeni parkın yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe halkının sağlıklı ve keyifli şekilde zaman geçirebilmesi için kente kazandırdığı parklara yenilerini ekliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları sürdürülen iki yeni park da yakın zamanda Eskişehirlilerin kullanımına sunulmuş olacak. Ekipler bu kapsamda Yenibağlar Mahallesi'nde Delege, Teğmen ve Kocatürk Sokak üzerindeki bin metrekarelik ve Aşağısöğütönü 1586, 1587 ve 1590'üncü sokak'ta bulunan 8 bin 500 metrekarelik yeni parkların çalışmasına devam ediyor. Yenibağlar Mahallesi'nde hazırlanan park alanında bir adet çocuk oyun grubu, kondisyon aletleri, piknik masası ve banklar yer alacak. Aşağısöğütönü Mahallesi'nde ise 8 bin 500 metrekarelik alana sahip olacak park alanında da piknik masalarının yer alacağı, geniş yeşil alanı ile çocuklar ve yetişkinlerin huzurlu bir şekilde dinlenmelerini sağlayacak bir ortam hazırlanıyor.

Yenibağlar ve Aşağısöğütönü sakinleri de mahallelerine kazandırılacak parklardan dolayı memnuniyetlerini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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