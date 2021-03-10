Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşların evine giderek hizmet verdi
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Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşların evine giderek hizmet verdi

10.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:41
Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşların evine giderek hizmet verdi

Eskişehir Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek nüfus işlemlerinde yardımcı oldu.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek nüfus işlemlerinde yardımcı oldu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ikamet eden ve nüfus müdürlüğünde işlemleri olan 65 yaş üstü vatandaşların mağduriyetini gidermek için Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü çalışanları evde hizmet verdi. Pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlı vatandaşların evlerine giden ekipler, nüfus cüzdanı yenileme işlemleri de yaptı. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşların evine giderek hizmet verdi
Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşların evine giderek hizmet verdi
Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşların evine giderek hizmet verdi
Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşların evine giderek hizmet verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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