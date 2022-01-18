Tepebaşı en fazla konut satılan 20'nci ilçe oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, ülke genelinde geçtiğimiz yıl en fazla konut satışı yapılan ilçeler arasında ilk 20'de yer aldı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, ülke genelinde geçtiğimiz yıl en fazla konut satışı yapılan ilçeler arasında ilk 20'de yer aldı.

TÜİK verilerine göre, geçen yıl nüfusu 150 binden fazla olan 166 ilçede satılan toplam konut adedi 1 milyon 127 bin 875 olarak gerçekleşti. En çok konutun el değiştirdiği ilçe, nüfus bakımından da en üst sırada yer alan 37 bin 102 ile Esenyurt oldu. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri izledi.

Tepebaşı 20'nci sırada

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi ise 11 bin 527 konut satışı ile Antalya'nın Muratpaşa, İstanbul'un Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinin ardından 20'nci sırada yer aldı. - ESKİŞEHİR

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