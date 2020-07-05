Tepebaşı'da Mavi Bayraklı 27 işletme
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Tepebaşı'da Mavi Bayraklı 27 işletme

Tepebaşı Belediyesi'nin Mavi Bayrak uygulamasına katılmaya hak kazanan işletmeler, başarı ile geçirdikleri denetimler ile birlikte kent halkına güven veriyor.

Tepebaşı'da Mavi Bayraklı 27 işletme
05.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:39

Tepebaşı Belediyesi'nin Mavi Bayrak uygulamasına katılmaya hak kazanan işletmeler, başarı ile geçirdikleri denetimler ile birlikte kent halkına güven veriyor.

Tepebaşı Belediyesi, benimsediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından üçüncüsü olan; "Sağlık ve Kaliteli Yaşam" amacı doğrultusunda yürütülen Tepebaşı Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında işletme ve site yönetimlerine ziyarette bulunuldu. Kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunmaya devam eden Mavi Bayraklı işletmelerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlileri tarafından ziyaret edilerek, Korona virüs süreci de ele alındı. Ayrıca işletme ve yönetimlerle, Mavi Bayrak uygulamasının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği açısından fikir alışverişinde bulunuldu.

Mavi Bayrak uygulamasına başvuruda bulunan işletmelerle birlikte, Mavi Bayraklı işletmelerin kontrol çalışmaları, Tepebaşı Belediyesi'nin yanı sıra Ticaret Odası, Lokantacılar Odası, Kuaför ve Berberler Odası temsilcilerinin de katıldığı heyet tarafından gerçekleştiriliyor. Denetimler sonrasında Tepebaşı Mavi Bayrak kriterlerini sağlayan işletmeler, Mavi Bayrak Sertifikası almaya hak kazanırken, önceden Mavi Bayrak almayı hak eden işletmelerin de rutin denetimleri yıl içerisinde gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Mavi Bayraklı işletmelere yılda en az bir defa gıda güvenliği ve hijyen eğitimleri veriliyor. Konu hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, "20'si gıda işletmesi, 7'si kuaför ve berber olmak üzere Mavi Bayraklı 27 işletmemiz bulunuyor. Ayrıca 1 de Mavi Bayraklı site yönetimimiz bulunmaktadır. Halkımız, Tepebaşı bölgesinde sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmelerini güvenle tercih edebilir. Ayrıca Mavi Bayrak başvurusu yapacak olan işletmeler, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne müracaat edebiliyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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