Tepebaşı çiçek açıyor

Tepebaşı Belediyesi, seralarında ürettiği yaklaşık 220 bin adet çiçek ile kent genelinde rengarenk bir görüntü oluşturmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, seralarında ürettiği yaklaşık 220 bin adet çiçek ile kent genelinde rengarenk bir görüntü oluşturmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını süslüyor. 75 dönüm alan üzerinde kurulu sera ve fidanlıkta uzman personel tarafından yetiştirilen bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde binlerce kışlık ve yazlık çiçek üretmeye devam ediyor. Yaz ve kış üretime devam eden seralar, Tepebaşı'nın çiçeklendirilmesinde büyük rol oynarken, serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlar sayesinde Tepebaşı'nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk oluyor.

Her yıl ortalama 220 bin adet çiçek üretiminin gerçekleştirildiğini kaydeden yetkililer, bu yaz mevsiminde de Tepebaşı'nın güzel bir görünüm kazanacağını kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA