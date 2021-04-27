Tepebaşı Belediyesinin fırın denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tepebaşı Belediyesinin fırın denetimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesinin fırın denetimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için fırın kontrol çalışmalarını sıklaştırdı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için fırın kontrol çalışmalarını sıklaştırdı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ile birlikte denetimlerine aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren pide, ekmek ve simit fırınları ile pasta-börek imal eden iş yerlerinde kontrol çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler denetim esnasında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ürünlerin gramajı, kullanılan gıda maddelerinin sağlık açısından uygunluğu, ekmek, pide ve simit fiyatları, iş yeri ve çalışanların genel hijyen yönünden uygunluğu gibi hususlarda kontrol çalışması gerçekleştiriyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği ve özellikle korsan pide üretimi ile seyyar satışa izin verilmeyeceğini belirtiliyor. Yetkililer ayrıca vatandaşları ruhsatlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarırken; herhangi bir olumsuzluk durumunda ise 444 44 26 numaralı Mavi Masa'ya istek ve şikayet hattına başvurabileceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesinin fırın denetimleri sürüyor
Tepebaşı Belediyesinin fırın denetimleri sürüyor
Tepebaşı Belediyesinin fırın denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
'Karımın çamaşırlarını gördün' kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tepebaşı Belediyesinin fırın denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:47:45. #1.14#

title