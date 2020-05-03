Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması

Tepebaşı Belediyesinden
03.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:55

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Gündüz Alp Yurdu çevresindeki çöplerin toplanması konusunda bir açıklama yaptı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Gündüz Alp Yurdu çevresindeki çöplerin toplanması konusunda bir açıklama yaptı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, korona virüs tedbirlerince karantina altındaki vatandaşların bulunduğu Gündüz Alp Yurdu çevresindeki çöplerin toplanmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu çöplerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 Nisan tarihinde yayımlanan genelge kapsamında tıbbi atık sınıfına girdiği ve belediyenin yetkisi dışında kaldığı ifade edildi. Yetkililer ayrıca, alandaki çöplerin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonundaki tıbbi atık toplama konusunda yetkili firma tarafından toplanmasının ardından söz konusu bölgenin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Yetkililer genelge kapsamında bildirilen, "Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklarla karıştırılmaması sağlanacak" maddesi uyarınca hareket edildiğini kaydetti. Toplum sağlığı konusunda Tepebaşı Belediyesinin üst düzey hassasiyet ile hareket ettiğini de ifade eden yetkililer, tüm kurum ve kuruluşlar ile iletişim ve iş birliği ile çalışıldığını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özkan Uğur Ajda Pekkan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 16:10:17. #1.15#
title