Tepebaşı Belediyesinde Kurban Hizmetleri Kız Kesmedi

Tepebaşı Belediyesi, ilçe halkının Kurban Bayamı'nı sorunsuz ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için görevi başındaydı.

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlarını sorunsuz ve huzur içinde kesebilmeleri için mesai harcadı. Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların Muttalip Mahallesi'nde bulunan kurban pazarından aldıkları hayvanlarını, Uluönder Kapalı Pazaryeri'nde oluşturulan kesim alanına ulaştırabilmeleri için ücretsiz nakil araçları tahsis etti. Kurban kesimi, bayramın ilk gününde 08.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Kurbanlıkların sağlık koşullarına uygun ve kontrollü bir şekilde kesilmesi için veteriner hekimin de görevlendirildi. Ayrıca yasalara aykırı satış ve kesim yapılmaması için Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de görevlerinin başındaydı. Öte yandan kesim alanında yaşanabilecek kazalara karşı da tam donanımlı bir sağlık ekibi, ambulans ile kesim hazır bulunduruldu. Uluönder Kapalı Pazaryeri'ne gelen vatandaşlara, kurbanları kesilirken alanda sıcak çorba ve çay ikramı da yapıldı. Kesimi yapılan kurbanlıklar, görevli personel tarafından parçalar halinde özenle paketlenerek kurban sahiplerinin evlerine ücretsiz olarak servis edildi. Kurbanları huzurlu ve sağlıklı bir ortamda kesilen vatandaşlar da sağlanan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve görevli personele teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR