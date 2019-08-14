Tepebaşı Belediyesi üreticiye destek olmaya devam ediyor

14.08.2019 23:28

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilere mahsullerinin muhafaza edilmesi noktasında büyük bir kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, hizmete sunduğu bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposuyla üreticilerin emeğine sahip çıkıyor. Geçen yıl içinde 500 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edilen depoda; karnabahar, brokoli, kırmızı lahana, kırmızı pancar, domates, biber, patlıcan, erik, salatalık, Çin marulu, taze fasulye, armut, elma, nar, havuç, kuşkonmaz, kabak, turp, kıvırcık marul, roka, maydanoz, tere ve dereotu gibi birçok ürün saklanıyor. Depo öte yandan geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ki 4 günlük süreçte; 10 bin adet dereotu, 2 bin 500 kilogram brokoli, 4 bin kilogram kırmızıbiber, 3 bin kilogram dolmalık biber, 6 bin kilogram lahana, 3 bin adet reyhan, 3 bin adet kişniş ve 10 bin kilogram da karnabaharı muhafaza ederek üreticilere destek oldu. Böylelikle üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmezken; hijyen ve teknoloji açısından da birinci sınıf hizmet veren depoda ilk günkü tazeliğini koruyor. Bayram süresince Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda muhafaza edilen söz konusu ürünler de başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde tüketici ile buluşturuluyor.

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan soğuk hava deposu, üreticilerimiz açısından son derece faydalı. Burada muhafaza edilen tonlarca sebze, meyve ve yeşillik sağlık ile korunarak üreticimizin, piyasa şartlarından olumsuz etkilenmesinin önüne geçiyor. Üreticilere her alanda destek verdiği ve emeklerine sahip çıktığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Üreticinin emeği değer kazanıyor"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise soğuk hava deposunun faaliyetleri hakkındaki konuşmasında, "Üreticilerimizin büyük emeklerle ürettiği ürünlere, serbest piyasa şartlarının olumsuz yansımaları, soğuk hava deposunun kullanımı sayesinde kontrol edebilir hale geldi. Tepebaşı ve komşu bölgelerden gelen üreticiler, yılın 12 ayı soğuk hava deposunu kullanabiliyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebiliyor. Soğuk hava deposunun aktif kullanımı ile yerel üreticinin yanında olması büyük önem taşıyor. Bölgedeki yerel ve küçük ölçekli üreticinin ürünü, soğuk hava depo kullanımı ile beraber daha fazla değer kazanıyor. Tepebaşı Belediyesi olarak üreticimize, elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA