Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 20 yaşında

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin en sevilen hizmetlerinden biri olan Belde Evleri, 20 yıldır dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyalleşmenin de merkezi olmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da " Türkiye'ye örnek olan Belde Evleri'nin 20'nci yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri'nde açılan kurslar, gerçekleştirilen sosyal yardımlar ve kültürel faaliyetler ile büyük beğeni topluyor. Sayıları 14 Deneyimli Kafe ile birlikte 38'e ulaşan Belde Evleri'nde; genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor, müzik gibi kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Belde Evleri'nde bugüne kadar yetişkinler ve çocuklar için çok sayıda branşta kurs düzenlenirken bu kurslara on binlerce Eskişehirli katılım gösterdi. Her yaştan insanı bir araya getiren, paylaşma ve yardımlaşma mutluluğunun yaşandığı Belde Evleri'ne 20 yıldır en çok Eskişehirli kadınlar sahip çıkıyor.

"Merkeze değil, herkese hizmet"

Belde Evleri'nin 20'nci yılını kutlayan Başkan Ataç da yaptığı değerlendirmede, "Belde Evlerimizin ilkini 2001 yılında Fevzi Çakmak'ta açmıştık. Bugün bu rakam Deneyimli Kafelerimiz ile birlikte 38'e ulaştı. Birçok kırsal mahallemizde de açtık, çok sevildi. Biz belediyeciliğe 'Merkeze değil, herkese hizmet' ilkesi bakıyoruz. Bir aile sıcaklığının yaşandığı Belde Evleri, kadınlarımızın kendi evidir. Bu projeyi, gününü evde geçiren Eskişehirli kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi gerektiği fikrinden hareketle hayata geçirdik. Belde Evleri, her mahalleden insanımızın talep ettiği bir hizmet haline geldi. Biz de zamanla sayılarını daha da artırmayı ve daha çok vatandaşımıza Belde Evi sıcaklığını ulaştırmayı hedefledik. Belde Evleri'nden çocuklar, yetişkinler herkes faydalanıyor ancak en çok kadınlarımız sahiplendi. Buraya gelen kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem spor yaparak sağlıklı şekilde vakit geçiriyor hem de kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Bu güzel proje birçok belediyeye de örnek oldu, farklı isimlerle başka şehirlerde benzerleri hayat buluyor. Örnek olması da vatandaşlarımızın memnuniyeti ile birlikte bizleri gururlandırıyor. Belde Evlerimiz ile birlikte, Tepebaşı halkının daha yaygın biçimde hizmet alması adına çalışmalarımız aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hizmete sunulan Belde Evleri ile Tepebaşı Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlanan Eskişehirliler de Başkan Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR