Tepebaşı Belediyesi kreş kayıtları başladı
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Tepebaşı Belediyesi kreş kayıtları başladı

Tepebaşı Belediyesi kreş kayıtları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, 2021-2022 dönemi için kayıtlar başladı.

Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, 2021-2022 dönemi için kayıtlar başladı. Ön kayıt işlemleri, 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, çocukların çok sevdiği mekanlar olarak hizmet vermeye devam ediyor. Fatih Mahallesi'nde hizmete açılan Canan - Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi ve Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde yer alan Yaşam Köyü bünyesindeki Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için yeni dönem kayıt işlemleri başladı. Merkezler için ön kayıt işlemler 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde faaliyet gösterecek merkezlerde, 36-57 ay arasındaki, tuvalet eğitimini tamamlamış çocukların kaydı alınacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de kontenjanların sınırlı olduğunu, dolması durumunda kesin kayıtların kura ile belirleneceğini kaydetti. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen veliler, Fatih Mahallesi Muhtarlık Sokak No: 3 adresindeki Canan - Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'ne 0 (222) 321 00 19, Yaşam Köyü'nde bulunan Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'ne 0 (222) 314 07 80 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri; Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde, çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim veriyor. Donanımlı iç alanlarıyla, okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan merkezler; çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini ifade ediyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi kreş kayıtları başladı
Tepebaşı Belediyesi kreş kayıtları başladı
Tepebaşı Belediyesi kreş kayıtları başladı
Tepebaşı Belediyesi kreş kayıtları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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