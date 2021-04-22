Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına başladı
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Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına başladı

Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediyesi, haşereyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, haşereyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkının sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını gece-gündüz aralıksız olarak sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Kışın sivrisinek, kara sinek ve tatarcıkların barındıkları ve üredikleri alanlar olan gübrelikler, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları, birikmiş su göletleri ve şehir merkezindeki su mazgallarının bulunduğu alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda bulunan yaklaşık 3 bin rögarda ise kanal sisleme makineleri ile dumanlama çalışmaları yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çalışmalar sırasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve son teknoloji araçlar kullanıldığını belirtti. Ayrıca yetkililer, vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirebilmeleri için ilaçlama ve dumanlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini kaydetti. Öte yandan vatandaşların ilaçlama konusundaki istek ve görüşlerini, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya iletebilecekleri de bildirildi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına başladı
Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına başladı
Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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