Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10 yaşında
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10 yaşında

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10 yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, kentteki üç farklı noktada hizmet veriyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, kentteki üç farklı noktada hizmet veriyor. İlk merkez açıldığından bugüne aradan geçen 10 yılda Gençlik Merkezleri, gençlerin vazgeçilmezi olmayı başardı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10. kuruluş yılını geride bırakırken, sağladığı olanaklar ile kentteki genç nüfusun vazgeçilmezi olmuş durumda.

Düzenlenen etkinlikler ile gençlerin verimli şekilde vakit geçirmesine destek olurken, eğitim çalışmaları ile de gelişimlerine destek veren Gençlik Merkezleri, üç noktada yer alıyor. Her yıl on binlerce genci ağırlayan 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezleri, gençlerin kentteki en sevdiği mekanların başında geliyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10 yaşında
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10 yaşında
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10 yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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