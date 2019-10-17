Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri 8 mahallede çalışıyor

17.10.2019 15:18

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, üstyapı çalışmaları kapsamında mahallelerde yoğun mesai yapıyor. Ekipler, kırsal ve kent merkezi olmak üzere 8 mahallede çalışmalarını sürdürüyor.



Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapısı sorunsuz bir Tepebaşı için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 8 ayrı mahallede eşzamanlı olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, kırsal mahallelerin yanı sıra kent merkezinde mesai yapıyor. Ekipler bu kapsamda Eskibağlar Mahallesi'nde kaldırım ve asfaltlama, Çamlıca, Kumlubel ve Yeşiltepe Mahallelerinin muhtelif sokaklarında asfalt yama ve tretuvar onarım, Zincirlikuyu Mahallesi'nde ise yeni yol açma işlerini sürdürüyor. Kırsal mahallelerde de çalışmalarına devam eden ekipler Atalan ve Kozkayı Mahallesi'nde kilit taş döşerken Muttalip Mahallesi'nde de yeni yol açma çalışmaları yapıyor.



Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de planlanan program doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA