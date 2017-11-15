Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Eskişehir Kadın Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.



TMMOB Eskişehir Kadın Komisyonu, Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Ataç'a yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aktardı. Encümen salonunda gerçekleşen buluşmaya Başkan Ataç'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, Tepebaşı Meclis Üyesi Nazan Erşahin, TMMOB Eskişehir Kadın Komisyonu Başkanı Zeliha Aziret ve komisyon üyesi kadınlar ile Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan kadın mimar ve mühendisler katıldı.



Burada konuşan TMMOB Eskişehir Kadın Komisyonu Başkanı Zeliha Aziret, kadınların toplumsal, sosyal ve siyasi alanda daha fazla rol alması adına çalışmalar yaptıklarını belirterek Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan kadın meslektaşları ile de tanışmayı ve kaynaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Kadının toplumsal yaşamda daha fazla söz sahibi olması için Tepebaşı Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları takdir ettiklerini ifade eden Aziret, Başkan Ataç'a duyarlılığından ötürü teşekkürlerini iletti.



"Kadınlarımız için proje üretmeye devam edeceğiz"



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise Türk kadınına gerekli önemi her zaman vermeye gayret ettiklerine dikkat çekti. En fazla kadın muhtarın Tepebaşı bölgesinde bulunduğunu ifade eden Ataç, "Bizler tüm projelerimizin merkezine kadınlarımızı alıyoruz. Kadınların hak ettiği değeri görmesi, toplumun bütününde huzur sağlanması demektir. Tepebaşı'nda gördüğünüz gibi birçok kadın önemli görevleri üstleniyor. Bizler de bu doğrultuda proje üretmeye devam edeceğiz. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum, destekliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR