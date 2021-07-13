Tepebaşı ailesi bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tepebaşı ailesi bayramlaştı

Tepebaşı ailesi bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya geldi. Çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Ataç, "Yoğun çalışma tempomuz, bayram tatilinin sonrasında sürecek. Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi emekçileri ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Başkan Ataç ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu şantiyesinde, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel ile buluştu. Daha sonra Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Başkan Ataç, hizmet binasında görev yapan belediye personelinin de bayramını tebrik etti.

Tepebaşı Belediyesi emekçilerine seslenen Başkan Ataç, "Bildiğiniz gibi zor günlerden geçiyoruz. Pandemi ile yaklaşık 18-19 ay geçti. Bugün burada birlikteysek aşılar, maske, mesafe ve temizlik gibi tedbirler sayesinde buradayız. 4'üncü dalga geliyor, bunu Dünya Sağlık Örgütü ifade ediyor. Tedbirli olalım ve kendimizle birlikte çevremizi de koruyalım. Geleneksel hale gelen bayramlaşmalarımızı 3 bayramdır gerçekleştirememiştik, bugün önlemler çerçevesinde bayramlaşmak üzere bir aradayız. Yaz ayları, belediyecilik için çok önemli zamanlardır. Yoğun çalışma tempomuz, bayram tatilinin sonrasında sürecek. Çocuklarınız, büyükleriniz ve sevdikleriniz ile sağlık içinde bir bayram diliyorum. Bayramlar, kırgınlıkları sona erdirmek için çok iyi bir fırsattır. Birlik, beraberlik ve sevgimizi çoğaltalım. Hep birlikte Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi bayramlar, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Yolumuz açık olsun arkadaşlar" sözlerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları da bayramlaşma programlarında Başkan Ataç'a eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı ailesi bayramlaştı
Tepebaşı ailesi bayramlaştı
Tepebaşı ailesi bayramlaştı
Tepebaşı ailesi bayramlaştı
Tepebaşı ailesi bayramlaştı
Tepebaşı ailesi bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şevval Sam Ebru Gündeş Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tepebaşı ailesi bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:28:34. #1.15#

title