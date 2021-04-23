Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
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Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor

Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tepebağ'daki derin tarihi, Adana'nın turizm gücüne kazandırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tepebağ'daki derin tarihi, Adana'nın turizm gücüne kazandırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Karalar, Tepebağ Höyüğü'nde sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi. İlk olarak Adana Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, KUDEB Şube Müdürlüğü'nün bugüne kadar Adana'da, tescilli kültür varlığı yapılarına ait restorasyon uygulamalarına ait paftalar, projeler ve fotoğraflardan oluşan sergiyi inceledi.

Kazı danışmanı İsviçre Bern Üniversitesinden

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Tepebağ'da Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin finansörlüğü ve kadro desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarını, Tepebağ Höyüğü Kazı Danışmanı İsviçre Bern Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arkeolog Deniz Yaşin'in rehberliğinde yakından inceledi.

Tarih ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılacak ve turizme kazandırılacak

Doç. Yaşin'den kazıyla, ulaşılan tarihi derinlik ve çıkarılan tarihi eserlerle ilgili bilgi alan Başkan Zeydan Karalar, "KUDEB yetkililerini ve değerli hocamızı yürekten kutluyorum. Tepebağ Adana'nın tarihi. Herkes konuşur ve uzun yıllardır burada kazı yapılır. Kazılar Adana tarihinin kaç bin yıla uzandığını, hangi medeniyetlerin yaşadığını ortaya çıkaracak bir çalışma. Burasının Arkeopark yapılması düşüncesini benimsiyoruz. Kazıları genişletmek ve hızlandırmak için imkanlarımızı zorlayacağız. Adana tarihinin ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarılması ve bunun turizme kazandırılması açısından kazıları çok önemsiyoruz" dedi.

Eserler Adana Arkeoloji Müzesine gönderiliyor

Bugüne kadar yapılan kazılarda 4 bin yıla kadar uzanan tarihi kesitten eserler bulunduğunu belirten Adana Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Yastı, kazılarda çıkan tarihi eserlerin Adana Arkeoloji Müzesi'ne gönderildiğini belirtti.

Büyükşehirin desteği 3 katına çıkarılacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Tepebağ'da hız kazanan kazı çalışmalarını inceleyen Başkan Zeydan Karalar'a, Doç. Dr. Deniz Yaşin tarafından, şu ana kadar yapılan kazı çalışmalarını içeren brifing verildi.

Brifingde yapılan çalışmaların ayrıntıları açıklanırken, önümüzdeki yıllarda Kültür Bakanlığı ile yapılan protokolün yenileneceği ve 3 yıla çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

Yeni protokole göre Adana Büyükşehir Belediyesi desteğini ve personel sayısını üç katına çıkarmayı, böylece Tepebağ Höyüğü'nün bir Arkeopark'a dönüşmesini hızlandırmayı amaçlıyor. - ADANA

Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor
Tepebağ kazılıyor, Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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