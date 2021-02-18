Tepe Servis ve Yönetim, karla mücadelede müşterilerine kolaylık sağlıyor

TEPE Servis ve Yönetim, kar yağışıyla mücadele kapsamında müşterilerine ait tesislerdeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, üniversite, fabrika, plaza gibi tesisleri olan müşterileri için yaya ve araç yollarında kar küreme, tuzlama ve solüsyonla buzlanma önleme çalışmalarını devreye aldı.

Tepe Servis ve Yönetim, tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı ile mücadelede kapsamında hizmet sunduğu projelerdeki çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemlerle ilgili çalışmalarını tamamlayan Tepe Servis, kar yağışının ardından yoğun bir çalışma sürecine girdi. Şirket, şiddetli kar yağışı uyarılarıyla birlikte Türkiye'nin farklı illerinde bulunan AVM, üniversite kampüsleri, site ve fabrika gibi hizmet sunduğu alanlardaki yaya ve araç yollarında kar küreme, tuzlama ve solüsyonla buzlanma önleme çalışmalarını hızlı bir şekilde devreye aldı. Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, müşterilerinin hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için meteoroloji verilerini takip eden ekiplerin gereken tüm hazırlıkları eksiksiz yerine getirdiğini söyledi. Çakmakcı, gerçekleştirdikleri hizmetin olağanüstü dönemlerde belediye hizmetlerinin dışında kalan alanlardaki hayatı da kolaylaştırdığını belirtti.

'EKİPLERİMİZ, METEOROLOJİ VERİLERİNİ YAKINDAN TAKİP ETTİ'Çakmakcı, şu an Bilkent Üniversitesi'nde sadece gece vardiyasında yürütülen çalışmalardan sorumlu 17 çalışanlarının olduğunu ifade ederek, "Gündüz yürütülen çalışmalarda aynı kapsamda 17 kişinin verdiği hizmetle birlikte kampüs içerisindeki her bir binanın kendi temizlik ekibi de çalışmalara dahil oluyor. Ülke genelinde farklı şehirlerde bulunan personelimizden oluşan karla mücadele ekiplerimiz, meteoroloji verilerini yakından takip etti. Meteoroloji verilerine göre ekiplerimiz hizmet verdiğimiz alanlarda hazırda tutuldu ve böylece olumsuz hava koşullarına hem hızlı hem de en etkin şekilde müdahale edildi. Şirket olarak ülke genelinde etkili olan kar yağışı ile başlattığımız mücadele kapsamında kar küreme, tuzlama ve solüsyonla buzlanma önleme çalışmaları yürütüyoruz" dedi.'SADECE 500 KİŞİ KARLA MÜCADELEDE GÖREVLİ'İstanbul'da hizmet veren bin 500 kişilik personelin 500'ünün sadece karla mücadele çalışmaları için görevli olduğunu dile getiren Çakmakcı, "Üç vardiya şeklinde aralıksız devam eden çalışmalarımızda en son teknolojiye sahip iş makinelerinin yanı sıra, kar küreme ve tuzlama araçları kullanıyoruz. Projelerimizdeki mimariye dayalı olarak da hizmetlerimizin yöneldiği alanlar değişiklik gösterebiliyor. Örneğin hizmet verdiğimiz alanlar arasında çatısı cam olan bir AVM de var. Yoğun kar yağışının ardından çatıda bulunan karın herhangi bir tehlike yaratmaması için bu tip alanların düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.BİNA GİRİŞLERİ VE ÇATI SAÇAKLARINDA SARKITLAR TEMİZLENİYORAyrıca Tepe Servis ve Yönetim'in müşterilerine ait iç alanlarda sunduğu temizlik hizmeti, karla mücadele kapsamında alınan tedbirlere göre farklılaşıyor. Hizmet kapsamında dışarıdan içeriye giren kişiler için arındırma ve bakım temizliği gerçekleştiriliyor. Ayrıca şirket, çatı saçaklarında oluşan sarkıtların herhangi bir tehlike yaratmaması adına bu alanlarda düzenli olarak temizleme hizmeti sunuyor. Tepe Servis ve Yönetim'in ayrı bir önem gösterdiği konular arasında müşterilerine ait fabrikaların yaya ve araç yolları da bulunuyor. Şirket, bu tür yolların açık tutulması adına yürüttüğü çalışmaların sıklığını hava koşullarının durumuna göre değiştiriyor. Ayrıca hizmet sundukları şirketlere ait bina girişlerinin kontrolü, ıslak buzlu zemin güvenliği de Tepe Servis ve Yönetim'e bağlı ekiplerin sorumluluk alanları arasında yer alıyor.İŞ MAKİNELERİ HAZIRDA BEKLETİLİYOR

Öte yandan, hava koşullarının durumuna göre çalışma hizmetlerini sıklaştıran Tepe Servis ve Yönetim'e bağlı ekipler, İDO iskelelerinin araç istif alanları, terminal çevresi ile gemi rampalarının kar küreme işlemleri ve tuzlama işlemlerini de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 11 kişilik bir ekip görev alıyor. Şirket, değişen hava koşullarına en hızlı şekilde müdahale etmek için gereken tüm önlemleri almayı hedefliyor. Bu kapsamda Tepe Servis ve Yönetim'in hizmet verdiği Bursa'daki bir fabrikada olduğu gibi kar yağışının durumuna göre hızlı müdahale edilmesi adına iş makinaları bazı bölgelerde hazırda bekletiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı