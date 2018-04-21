Tepe Nautilus ve Bilkent Center 2018 Sabre Ödülleri'nde Finalde!

1996 yılından bu yana Bilkent Holding bünyesinde değişim ve gelişim odaklı projeleri hayata geçiren Tepe Emlak Yatırım, iletişim sektörünün en prestijli ödüllerinden 2018 Sabre Ödülleri'nde İstanbul'da Tepe Nautilus ve Ankara'da Bilkent Center'ın gerçekleştirdiği etkinliklerle finale kaldı.

Yenilikçi ve yaratıcı etkinliklerle İstanbul'un kalbinde adından söz ettirmeyi başaran Tepe Nautilus, kuruluşunun 15'inci yılına özel kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen "Gülümseme Günü" projesiyle "Gerilla Pazarlama" kategorisinde Türkiye'den finale kalan tek proje oldu. İnsanları gülümsetecek ve mutlu edecek bir an yaşatmak için "Bir gülümseme alır mısınız?" diyerek Bağdat Caddesi'nde yola çıkan Tepe Nautilus ekibi 2 gün boyunca 5 binin üzerinde kişiye ulaştı.

Farklılık yaratan konsepti, kafe, restoran, çocuk aile kulübü ve eğlence mekânlarıyla çocuğundan gencine, ailesinden yaşlısına kadar herkesin keyifli vakit geçirdiği Ankara'nın buluşma noktası olarak tasarlanan Bilkent Center'ın yenilenen yüzü Bilkent Station, Ankara Kahve Festivali ile yerel ve uluslararası kahve markalarını ve lezzetleri, kahve tutkunlarıyla buluşturdu. Bilkent Station'da ikincisi düzenlenen Ankara Kahve Festivali yoğun ilgi görerek, Üç gün boyunca yaklaşık 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bilkent Center "Ankara Kahve Festivali" ile "Perakende" kategorisinde Türkiye'den finale kalan tek proje olarak adını yazdırdı.