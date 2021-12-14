Tepe'den Tırnağa Yenileniyor

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - Menemen'in doyumsuz manzarası eşliğinde, doğal güzelliği ve yeşillikler içerisinde bulunan Tepe Sosyal Tesisleri; düğün, nişan, sünnet ve özel günlerde de kaliteli hizmet anlayışıyla mutluluklara ortak oluyor.

Menemen Belediyesi, Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın talimatıyla eskiyen Tepe Sosyal Tesisleri'nde bakım çalışması başlattı. İlk etap bakım çalışmaları kapsamında 1000'er metrekare alana sahip düğün salonları bakımdan geçti ve kullanılamaz hale gelen havuz yenilendi. Güvenlik altına alınan tesiste yapılan peyzaj çalışmaları sonrası ortaya görsel yanı güçlü görüntüler çıktı. Düğün, nişan gibi organizasyonlarda yaz döneminin sona erdiği tesiste, önümüzdeki sezon rezervasyon talepleri de alınmaya başladı.

İLK ETAP TAMAM

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Uzun süredir atıl durumda olan Tepe Sosyal Tesislerimizi bu durumdan kurtararak ve ilçemize yakışır hale getirmek için kollarımızı sıvadık. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde ilk etap çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı başardık.

Tesisimizi, hemşerilerimizin düğün, sünnet ve nişan gibi organizasyonlarını daha kaliteli bir ortamda gerçekleştirebilecekleri mekana dönüştürdük. Sosyal tesisimizin her köşesinde toplum sağlığını korumak amacıyla periyodik olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Tamamen yenilediğimiz havuzumuzda ise bir yandan etkinlikler düzenlerken bir yandan da 'Menemen'de yüzmeyi bilmeyen kalmasın' diyerek alanında uzman öğreticiler tarafından yaz boyunca çocuklarımıza yüzme kursu verdik. Bu alandaki yapılan peyzaj çalışmaları tesisimize renk katarken, bakımdan geçirdiğimiz salonlarımızda da değerli hemşerilerimizin mutluluğuna ortak olduk. Bütün vatandaşlarımızı uygun maliyetli ve kaliteli hizmet alabilecekleri tesisimizi yaşamaya bekliyoruz" dedi.

İKİNCİ ETAP GÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK

İkinci etap çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Vekili Pehlivan, "Sosyal tesisimizde hız kesmiyoruz. Daha önce yüzme havuzunun yalıtımı yanlış yapıldığı için hemen alt kısmında yer alan konuk evimiz büyük zarar gördü. Odalar nem ve su yüzünden kullanılamaz hale geldi. 10 odalı konuk evlimizde de bakım çalışmalarını başlattık.

Tesis sınırları içerisinde yapacağımız özgün dokunuşlarla bölgeyi Menemenin cazibe noktalarından biri haline getireceğiz. Salonların yan tarafında günün her saatinde vatandaşlarımıza hizmet vermesi için iki katlı kafeterya tasarladık. Çok yakında ihalesini gerçekleştirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Burada konuklarımızı Menemen Mutfağımızın baş döndüren lezzetleriyle tanıştıracağız.

Ayrıca tesislerin ön kısmından aşağıya doğru inen rekreasyon alanımızla ilgili çok güzel bir tasarım hazırladık. Bu bölgede yapacağımız kamulaştırma çalışmalarıyla sağ tarafa 2 bin kişilik amfi tiyatro, sol tarafta da tarihi Ermeni Kilisesini restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Halkın kullanımına açacağımız rekreasyon alanında da şelale şeklinde aşağıya doğru inen havuzlar bölgemiz olacak. İnşallah rabbim bizlere bu hizmetleri en kısa zamanda tamamlayıp, yüzümüzün akıyla vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı nasip eder. Çünkü Menemen ve Menemenliler her şeyin en iyisine layıktır" diye konuştu.

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