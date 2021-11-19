Teör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e füze atışı sonucu 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı - Haberler
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Teör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e füze atışı sonucu 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Teör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e füze atışı sonucu 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, YPG/ Pkk'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.00 sıralarında Afrin ilçe merkezine saldırı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YPG/PKK terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleşmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Hatay Valiliği, YPGPKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını...

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını...

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AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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