Teomanpaşa mahallesinde doğal gaz çalışmaları başladı
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Teomanpaşa mahallesinde doğal gaz çalışmaları başladı

Kepez Belediyesi, imara uygun yapılaşması tamamlanan Teomanpaşa Mahallesi'nde elektrik iletim hatlarının yer altına alınmasından sonra doğal gaz hattı kazı çalışmalarını da başlattı.

Teomanpaşa mahallesinde doğal gaz çalışmaları başladı
18.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:05

Kepez Belediyesi, imara uygun yapılaşması tamamlanan Teomanpaşa Mahallesi'nde elektrik iletim hatlarının yer altına alınmasından sonra doğal gaz hattı kazı çalışmalarını da başlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, geçtiğimiz günlerde gaz dağıtım şirketi Enerya ile yaptığı toplantıda, Teomanpaşa Mahallesi'ne doğal gaz müjdesi çıkmıştı. Başkan Hakan Tütüncü de, Kurban Bayramı sonrasında mahallede doğal gaz ve elektrik iletim hatlarıyla ilgili alt yapı çalışmalarının başlayacağını duyurmuştu.

ÇaLIŞmalar başladı

Bayram haftası sonrasında da Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi, mahallede, elektrik iletim hatlarını yer altına almaya başladı. Gaz dağıtım şirketi de, elektrik alt yapı inşaatının tamamlandığı cadde ve sokaklar da doğal gaz hattı kazı çalışmalarının startını verdi. Alt yapı çalışmaları, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak, yapılıyor. Kepez Belediyesi'nin koordinatörlüğünde yapılan alt yapı çalışmalarında, hatların döşenmesinden sonra kazılan alanlar hızlı bir şekilde kapatılıyor. Alt yapı inşatlarının bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Kepez Belediyesi de alt yapının bitmesinin ardından kazılan alanların asfaltını dökecek.

Kepez'den 100 binden fazla konuta doğal gaz

Başkan Tütüncü de imara uygun yapılaşması tamamlanan mahalleleri modern şehircilik hizmetleriyle buluşturmaya önem verdiklerini belirtti. Gaz ve elektrik dağıtım şirketleriyle yaptıkları işbirliği neticesinde onlarca mahallede elektrik ve doğal gaz alt yapı çalışmalarının tamamlandığını anımsatan Tütüncü,"Antalya'da doğal gazı kullanan ilk ilçe olduk. Kepez'imizin doğal gaz ağını her geçen gün büyütüyoruz. 22 mahallemizde 100 binden fazla konuta doğal gaz getirdik. Teomanpaşa Mahallesi sakinlerimizi de temiz ve konforlu enerji ile buluşturuyoruz. Böylelikle 68 mahallesi olan Kepez'de, 23 mahallemize doğal gazı getirmiş olduk. Önümüzdeki günlerde doğal gaz ağına yeni mahalleleri ekleyeceğiz. Elektrik ve doğal gaz alt yapı çalışmaları, Teomanpaşa Mahallemize hayırlı olsun."

Mahalle sakinlerinin, alt yapı çalışmalarından dolay sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çeken Tütüncü, "Hemşehrilerimiz, alt yapı çalışmaları sırasında biraz zorluk çekiyorlar. Bu zorlukları en aza indirebilmek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Konforlu bir şehir yaşamına kavuşabilmek için de biraz zahmete katlanmamız gerekiyor. Sabrın sonu selamettir. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerimiz modern, güzel görünüme sahip bir mahalleye kavuşmuş olacaklar." ifadesini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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