Teomanpaşa'da konforlu yaşam başlıyor

Kepez Belediyesi, alt yapı çalışmaları biten Teomanpaşa Mahallesi'nde, yolların asfalt ve kaldırımını yeniliyor.

Kepez Belediyesi, alt yapı çalışmaları biten Teomanpaşa Mahallesi'nde, yolların asfalt ve kaldırımını yeniliyor. Asfalt çalışmasını inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, "Mahalle sakinlerimizi, çok yakında konforlu yaşamla buluşturacağız" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, Teomanpaşa Mahallesi'nde 12 yıl önce başlatılan şehirleşmeye son nokta konuluyor.

Mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarının çözülmesiyle gecekonduların yerine modern konutların yapıldığı mahallede, modern şehircilik hizmetleri kanalizasyon, doğal gaz, elektrik ve internet alt yapı çalışmaları tamamlandı. Kepez Belediyesi, tüm alt yapı kazı çalışmalarının bitmesiyle mahallenin tüm sokaklarının asfalt ve kaldırımını yeniden yapıyor.

Alt yapı bitti tüm yollara sıcak asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl mahallenin, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nin kuzeyindeki bölümünün asfalt ve kaldırımını yenilemişti. Müdürlük ekipleri, şimdi de doğal gaz, elektrik alt yapı çalışmaları sona eren caddenin güney kısmındaki yollarda asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Alt yapı kazılarından dolayı kullanılamaz hale gelen asfalt ve parke kaldırım taşları iş makineleriyle sökülerek kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen parke taşları da, belediyenin konkasör taş kırım makinesinde öğütülerek alt yapı hafriyatı haline getiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, bozulan asfalttan temizlediği yollara, kırmızı kot ve tesviyesini yaptığı yollara sıcak asfalt sermeye başladı.

Vatandaşlardan hizmet teşekkürü

Başkan Hakan Tütüncü de, bürokratlarıyla asfalt hazırlık çalışması yapılan sokakları gezerek, incelemelerde bulundu. Kepez Belediye Meclis Üyesi Nebi Sezgin, Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir'in de eşlik ettiği gezi sırasında evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Başkan Tütüncü'ye teşekkür ettiler.

Gecekondu gitti modern konutlar geldi

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Tütüncü, mahalledeki değişimi, "göz alan, ışıltılı bir dönüşüm" olarak nitelendirdi. Teomanpaşa'nın, son 12 yılda aldığı mesafenin Kepez'in şehirleşmede kat ettiği mesafeyi gösterdiğini kaydeden Tütüncü, açıklamasında şunları söyledi: "12 yıl önce göreve başladığımız zaman muhtemelen açıklamamı yaptığım, etrafında modern konutların bulunduğu bu sokakta gecekondular vardı. 12 yıl önce Teomanpaşa'da, mülkiyet ve imara ilişkin problemler ile yapılması gereken temel belediyecilik çalışmaları vardı.

Bunlar Teomanpaşalıların beklentileriydi. Biz bu beklentilere karşılık verecek çalışmaları gece-gündüz çalışarak, yaptık. Kepez'de nasıl bir değişim meydana getirdiysek aynısını Teomanpaşa'da başardık."

Başkan Tütüncü, Teomanpaşa Mahallesi'nde bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili de şunları söyledi: "Gecekondular gitti. Yeni imar hakları ile birlikte düzenli yapılaşma geldi. Alt yapı çalışmalarını tamamladık. Temel belediyecilik hizmetleri konusunda gerekli çalışmalar yaptık. Sosyal tesislerin üretimi konusunda da mükemmel bir performans ortaya koyduk. Bölgemize yeni okullar yaptırdık. Mahalleye 2 kreş inşa ettik. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımız mahallemize anaokulu yapıyor. Gençlik merkezi, bilgi evi hizmetimizi de mahalleye kazandırdık. Sağlık tesisinin yapımı da çok yakında başlayacak. Teomanpaşa, özet itibariyle o geçmişin gecekondu izlerinin tamamıyla silindiği, modern bir şehrin güzel bir parçası haline geldi."

Mahalleye doğal gaz konforu da geldi

Mahalleye, doğal gazı da getirdiklerini söyleyen Tütüncü, "Göreve geldiğimizde Kepez'de hiçbir mahallede doğalgaz kullanılmıyordu. Kepez'e, doğalgazı 2009'da getirdik. Yıllar içerisinde Kepez'in, doğal gaz alanını hızla büyüttük. Bu yıl doğal gaz çalışması yapılan mahallelerimizin biri de Teomanpaşa oldu. İnşallah Teomanpaşa Mahallemiz de, evlere doğal gaz geldiğinde her şey çok daha konforlu olacak." ifadesini kullandı.

"Zahmetsiz rahmet, emeksiz bereket olmuyor"

Mahalle sakinlerinin alt yapı çalışmaları sırasında çamur ve toz sıkıntısı yaşadığına işaret eden Tütüncü, "Belediyeciliğin en zor yanı altyapı çalışmalarıdır. Niye? Çünkü sokağa kazdığınız da o sokak kışın çamur, yazın toz olur. Belediyecilikte alt yapı çalışmaları zor bir iştir. Tabii bunun için şunu söylüyoruz; 'zahmetsiz rahmet, emeksiz bereket olmuyor.' Kalıcı mutluluklar, geçici bir takım zahmetlerle mümkün oluyor. Hemşerilerimizden biraz daha sabır istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda ekiplerimiz, asfalt çalışmalarını tamamlayacaklar. Doğal gaz hatları döşendi. Şimdi bozulan yolların asfaltı ve kaldırımını yapıyoruz. Teomanpaşılı hemşehrilerim, inşallah birkaç ay içerisinde çok daha konforlu bir yaşama kavuşacaklar. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Gece-gündüz durmadan, dinlenmeden çalışan ekibimiz, ilçe sakinlerimize modern bir Kepez armağan etti. Bunun en güçlü delillerinden birisi de Teomanpaşa Mahallesi'dir." açıklamasını yaptı.

Hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Hüseyin Demir de, açıklamasında şunları söyledi: "Hayal bile edemeyeceğimiz bir mahalle meydana çıktı. Alo dediğimizde Başkanımız yanımızda. Alt yapı çalışmalarımız tamamlandı. Doğal gazımız geldi. Doğal gazı rüyamızda görsek inanmazdık. Hakan Başkanımız döneminde yapılan çalışmalarla mahallem, modern bir görünüme kavuştu. Geçmişte bir gecekonduda tek bir göz bir evde kalan kişi, şimdi 4 daire sahibi oldu. " ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı