Teoman: Şarkıcılar şikayet etmesin
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Teoman: Şarkıcılar şikayet etmesin

Teoman: Şarkıcılar şikayet etmesin
Hürriyet - Haberler | Magazin

Teoman geçen cuma Arnavutköy'de kahvaltı yaparken görüntülendi.

Teoman geçen cuma Arnavutköy'de kahvaltı yaparken görüntülendi. Pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahnelere 15 Temmuz'da Denizli konseriyle döneceğini söyleyen ünlü rock'çı, "Harbiye Açıkhava'da da dört konserim olacak. Bu dönemde ne kadar konser verirsek o kadar iyi" dedi.

Kendisine yeni bir orkestra kuran Teoman, sahne ücretinde indirim yaptığını da açıkladı: "Biz kendi aldığımız paradan feragat ediyoruz. Orkestramız normal parasını alıyor. Müzisyen arkadaşlarımız kazansın da gerisi önemli değil. Onlar o kadar zor durumda ki, biz şarkıcılar şikayet etmeyelim."

Kaynak: Hürriyet

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