Teoman dün gece İstanbullularla buluştu
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Teoman dün gece İstanbullularla buluştu

Teoman dün gece İstanbullularla buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul'un yeni açık hava etkinlik merkezi Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi dün gece Teoman konserine ev sahipliği yaptı.

Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleşen organizasyonda ünlü sanatçı klasikleşen şarkılarının yanı sıra bugüne kadar yaptığı coverları yorumladı."N'apim Tabiatım Böyle" ile klasikleşmiş bir açılış yapan sanatçı ara vermeden 2 saat sahnede kaldı.

Alanı dolduran müzik severlerin konser boyunca eşlik ettiği Teoman, yine çok başarılı bir konsere imza attı.

Sanatçı'nın Konser Takvimi :

07 Eylül Antalya Açıkhava Tiyatrosu

10 Eylül Kocaeli Derince Kültür Merkezi

11 Eylül Ankara Armada AVM Açıkhava

19 Eylül İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

26 Eylül İstanbul Maximum Uniq Açıkhava

29 Eylül Diyarbakır Z Restaurant

01 Ekim Isparta Süleyman Demirel Kongre Merkezi

14 Ekim İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

29 Ekim Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM

30 Ekim Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM

Kaynak: Bültenler

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