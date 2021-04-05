Teoman Deniz: "Modifiye işlemi Karayolları Trafik Kanunu'nu uygun olmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teoman Deniz: "Modifiye işlemi Karayolları Trafik Kanunu'nu uygun olmalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Teoman Deniz: 'Modifiye işlemi Karayolları Trafik Kanunu'nu uygun olmalı'

Modifiye araç konusunda uzman isimlerden biri olan Teoman Deniz, modifiye arabalara bazı kullanıcıların fazla ilgisini çektiğini belirterek, "Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı modifiye taleplerini geri çeviriyoruz" dedi.

Modifiye araç konusunda uzman isimlerden biri olan Teoman Deniz, modifiye arabalara bazı kullanıcıların fazla ilgisini çektiğini belirterek, "Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı modifiye taleplerini geri çeviriyoruz" dedi.

Teoman Deniz, gerek hız gerekse diğer özelliklerini güçlendirdikleri araçların çok daha fazla dikkat çektiğini ve özellikle gençler tarafından tercih edildiğini söyledi. Deniz, " Özellikle gençler egzoz ve hız konusunda çok daha fazla istekte bulunuyor. Bazıları daha farklı özellik eklemek istiyor. O özellikler o araca uygun değilse o zaman bu istekleri yerine getirmiyoruz. Her modifiye her araçta uygulanmaz. Kullanıcılar bunu bilmediklerinden bazen ısrarcı oluyorlar ama teknik olarak izah ettiğimizde orta yolu buluyoruz. Aslında ilk önce hangi modifiyenin hangi araca uyumlu olduğunu öğrenip gelseler bu sorunu hiç yaşamayız." diyerek modifiye konusunda özellikle gençlerden gelen aşırı isteklere de değindi.

İşlerini yaparken kanuni sınırları da bilerek hareket ettiklerini vurgulaya Teoman Deniz, "Karayolları Trafik Kanunları 'na aykırı istekleri asla yerine getirmiyoruz. Hangi modifiyenin kural dışı olduğu konusunda da pek çok ustaya bilirkişilik yapıyoruz. Bir araca modifiye yaparken bu kanunlara uygun olmasını sağlamak zorundayız. Ancak bazı müşteriler her şeye rağmen bu isteklerini yaptırmak istiyorlar. Biz modifiyeli araçlarımızın kanunlara uygun olmasına dikkat ediyoruz. Bu nedenle Karayolları Trafik Kanunları' na aykırı modifiye isteklerine mecburen hayır diyoruz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Dilan Çıtak Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Teoman Deniz: "Modifiye işlemi Karayolları Trafik Kanunu'nu uygun olmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:26:05. #1.15#
title