Teoman Deniz "Bu Dönemde Daha Çok Ağır Hasarlı Araçlara Modifiye Yapıyoruz"
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Teoman Deniz "Bu Dönemde Daha Çok Ağır Hasarlı Araçlara Modifiye Yapıyoruz"

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Teoman Deniz 'Bu Dönemde Daha Çok Ağır Hasarlı Araçlara Modifiye Yapıyoruz'

Modifiye konusunda bir ekol olan Teoman Deniz, son dönemde daha çok ağır hasarlı araçlara modifiye yaptıklarını söyledi.

Modifiye, otomobillerde yapılan değişikliklerle hız, performans ve konfor bakımından daha üst segmente çıkarma çalışmalarının genel adı olarak bilinmektedir. Bu alanda yaptığı çalışmalarla ülkemizde adeta bir ekol haline gelen Teoman Deniz, "Pandemi nedeniyle sıfır otomobil üretimi azaldı. Buna bağlı olarak da ikinci el araçların da fiyatı yükseldi. Bu durumda bütçe sıkıntısı yaşayan insanlar ağır hasarlı araçlara yöneldi. Çünkü diğer ikinci el araçlara göre % 50 daha ucuza satılıyor. Bizim elimize de bu nedenle modifiye edilmek üzere daha çok ağır hasarlı araçlar gelmeye başladı." diyerek nedenini de açıkladı.

Dünya genelinde büyük bir negatif etki yaratan Covid-19 virüsü, bizim ülkemizde de ekonomik anlamda büyük bir durgunluk meydana getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan etmesiyle bazı işyerlerinde ve büyük firmalarda tam kapanma durumları yaşandı. Otomobil sektörü de bu kapanmadan nasibi aldı. Uzun bir dönem sıfır otomobil üretimi, ya hiç olmadı ya da talebin çok altında kaldı.

Bu bağlamda, önceden yüzüne dahi bakılmayan ağır hasarlı araçlara olan rağbet de diğer ikinci el araçlardan daha ucuz olduğu için artış gösterdi. Bu kadar ağır hasarlı aracı alanlar elbette bazı şeylerini değiştirmek ve modifiye etmek istediler. Teoman Deniz, tam da bu nedenle son dönemde modifiye konusunda kendisine başvuranların daha çok bu ağır hasarlı araçları alan kişiler olduklarını ifade etti. Teoman Deniz, "Bu sayede ağır hasarlı da olsa bir aracın bakım ve modifiye yapıldığında eskisinden çok daha iyi olacağını kanıtlama fırsatına sahip olduk. İnsanlar, modifiyenin sadece hız ve performans değil konfor bakımından da pek çok üstünlük sağlayabileceğinin farkına vardılar" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 08:53:09. #1.16#
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