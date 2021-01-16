Teoman'dan radikal karar! Herkesi şaşırttı
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Teoman'dan radikal karar! Herkesi şaşırttı

16.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:49
Teoman'dan radikal karar! Herkesi şaşırttı

Gece hayatına düşkünlüğüyle tanıdığımız Teoman, radikal bir karar aldı. Ünlü rockçı, alkolü bıraktığını itiraf etti. İşte Teoman'ın ses getirecek açıklamaları...

Snob Magazin'in haberine göre; 53 yaşındaki Teoman aldığı kararı ilk kez açıkladı. Son yıllarda gece hayatında çok fazla göremediğimiz Teoman, alkolu ve serseriliği bıraktığını söyledi.

'İÇKİ İÇMEYEN BİR İNSANA DÖNÜŞTÜM'

Teoman, "Mesleğimi başarıyla devam ettirebilmemin ön koşulu sağlıklı yaşamak. Bir zaman sonra eskisi gibi serserilik yapamıyorsun. Vücudunuz kaldırmıyor. Hem hayatımı hem de kariyerimi layıkıyla sürdürmek için frene bastım. Artık gece 11'de yatıyorum. Sabah'ın köründe kalkıp yürüyüşe çıkıyorum. İçki içmeyen bir insana dönüştüm" dedi. (Gain)

Kaynak: Snob Magazin

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