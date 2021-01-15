Teoman'dan albüm sürprizi

Teoman'ın 1996-2006 arası 10 yıllık dönemde yazdığı şarkılardan 10 tanesi, piyanist Tuluğ Tırpan tarafından yeniden düzenlendi ve piyano-vokal olarak dinleyiciyle buluşuyor. Albümü Hayyam stüdyolarında iki günde canlı olarak kaydedildi. Kayıt ve miks Volkan Gürkan, mastering ise Çağlar Türkmen tarafından yapıldı.

UNUTULMAZ ŞARKILAR BU ALBÜMDE

"17", "Tesadüfler", "Mektup", "Bir Damla Gözyaşı", "Kişisel Bir Şey", "Rüzgar Gülü", "Mutlu Son", "Hiç Kimse Bilmez", "Vur Sen Beni" ve "İnsanlar" isimli çalışmalarının yer aldığı yeni albüm "Teoman ve Piyano"yu tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.

Kaynak: Snob Magazin