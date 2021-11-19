Teoman Alper Yiğit kimdir? Teoman Alper Yiğit kaç yaşında, nereli? Teoman Alper Yiğit hayatı ve biyografisi!

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TEOMAN ALPER YİĞİT KİMDİR?

2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik bölümünden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Micro MBA programını tamamladı. İş hayatına pnomatik, elektro-pnömatik sektöründe ve satış alanında başladıktan sonra robotik, makine ve kontrol sistemleri sektöründe görev aldı. Bir süre yine bir Japon şirketinde çalıştıktan sonra FANUC Türkiye ekibine katıldı.

Bakım, eğitim, yedek parça gibi satış sonrası hizmetlerde 6 ay görev yaptıktan sonra servis bölümünün yöneticiliğine getirildi. FANUC'un güçlü marka kimliğinin satış sonrası hizmetlere yansıtılarak müşteri memnuniyetinin artırılması için farklı stratejiler geliştirdi. Bir yıl sonra satış müdürü oldu. CNC, Robot ve Robomachine grubu ürünlerinin satış faaliyetlerini yönetti. FANUC Türkiye'de her birimde görev yaptıktan sonra 2015'te genel müdürlüğe getirildi. FANUC firmasının küreselde verdiği "Top Sales Person" ödülüne layık görülmüştür.

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