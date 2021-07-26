Teoman, 4 konserin ikincisi için dün gece Harbiye Açıkhava sahnesindeydi
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Teoman, 4 konserin ikincisi için dün gece Harbiye Açıkhava sahnesindeydi

Teoman, 4 konserin ikincisi için dün gece Harbiye Açıkhava sahnesindeydi
Bültenler - Haberler | Magazin

Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleşen ve tüm biletlerin tükendiği konserde Teoman, Harbiye'yi dolduran müzikseverleri ile buluştu.

Klasikleşen şarkılarının yanı sıra bugüne kadar yaptığı coverları yorumlayan sanatçı kendisini izlemeye gelen İstanbullulara yine eşsiz bir gece yaşattı. 2 saat ara vermeden sahnede kalan Teoman, yeni orkestrası ile müzikal anlamda farklılığını yine gösterdi. Teoman'ı izlemeye gelenler arasında Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan Say' da vardı.

Teoman, yaz turnesinde Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, Datça, Kuşadası, İzmir, Marmaris, Kocaeli, Trabzon, Diyarbakır, Isparta ve yine İstanbul konserlerinde dinleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

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