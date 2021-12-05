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Teoman'ın gençlik fotoğrafı şok etti

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Teoman'ın gençlik fotoğrafı şok etti

Ünlü şarkıcı Teoman, 24 yıl önceki halini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Şarkıcının o hali hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...

Teoman, 24 yıl önceki halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Uzun saçlı hali ve elinde gitar olduğu kareye şarkıcı, "Sene 1997 röportaj... Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak. Konserlerde, şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel. Teoman, Global Gazetesi" notunu düştü. 54 yaşındaki şarkıcının, nostaljik fotoğrafına yorum yağdı.

Teoman'ın gençlik fotoğrafı şok etti

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