TEOG sonrası ne olacak? Nuran Çakmakçı yanıtlıyor

TEOG'un kaldırılmasının ardından üniversite sınav sisteminde de değişikliklere gidildi. Öğrencilerin ve velilerin kafasında yeni sistemle ilgili soru işaretleri oluştu. Peki yeni sistem nasıl olacak? Tüm gözler MEB ve YÖK'ün açıklamasında. Henüz net olarak yeni sınav sistemi açıklanmasa da uzmanlar tahminlerde bulunmaya devam ediyorlar.

Hürriyet gazetesinde Eğitim Servis Müdürü, editör aynı zamanda yazar olan Nuran Çakmakçı, canlı yayında öğrenci ve anne babaların sorularını cevaplayacak. Bu yayın, bir buçuk milyona yakın takipçisiyle, öğrencilerin hem bilgi hem de eğlence kaynağı olan Tonguç Akademi YouTube kanalında olacak.

Farklı tarzıyla ders anlatımları ile ünlü Tonguç Akademi yaptığı canlı yayınlarla hem velilere hem de öğrencilere ışık tutuyor. Anlık olarak öğrenciler yayına katılarak soru sorabiliyorlar.

Nuran Çakmakçı ile TEOG, YGS, LYS sonrası yeni sistemin nasıl olacağı ele alınacağı yayın 11 Ekim günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.