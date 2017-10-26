TEOG LGS son dakika haberleri geldi 2018 Liseye giriş sınavı LGS nasıl olacak?

TEOG sınavının kaldırılması ile birlikte uzun süredir konuşulan 'Liseye girişte hangi sınav sistemi uygulanacak? TEOG yerine gelen yeni sistem nasıl olacak? 2018 yılında 8. sınıflara merkezi sınav yapılacak mı?' soruların yanıtları merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, liseye girişte uygulanacak yeni sistem ile ilgili detayların önümüzdeki haftalarda açıklanacağı belirtilmişti. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı MEB'ten gelecek açıklamadayken TEOG yerine gelecek sınav ile ilgili iddilar gündemi meşgul eden konular arasında. TEOG yerine MİS sınavı geleceği konuşulurken dün yapılan bir açıklamaya göre, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapılacak. 2018 yılında uygulanması beklenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hakkında tüm detaylar ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik.

2018 Liseye giriş sınavı LGS nasıl olacak?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) olarak isimlendirilen yeni sistem, 2018-2019 eğitim yılında uygulanmaya başlayacak. Bu yıl için hazırlanan geçiş sistemiyle son merkezi sınav yapılacak. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek. TEOG'un kaldırılmasının sonrasında ortaöğretim öğrencilerinin merakla beklediği yeni sistemin ayrıntılarına belli oldu. Daha önce hazırlanan 4 modelin Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilmesiyle 5. bir model için çalışmaya başlayan Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni sistemi önümüzdeki günlerde Beştepe'ye sunması bekleniyor.

TEOG'da dört modele veto

Milli Eğitim Bakanlığı ilk olarak "Her Lisenin Kendi Sınavını Yaparak Öğrenci Alması" modelini geliştirdi. Bu sistemde ortaöğretim kurumlarında rağbet gören Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Proje Okullarının sınav yaparak öğrenci alması öngörülmüştü. Bu sistemin olumsuz tarafları Cumhurbaşkanlığının hazırladığı raporda şöyle yer aldı: "Okulların kendi sınavlarını yapması, sınav tarihleri çakışacağından mümkün görünmemekte olup, sınav güvenliği ve geçerliliği ile ilgili de ciddi şaibeleri beraberinde getirecektir. Bu okullara sınava girecek öğrencilerin de nasıl belirleneceği ciddi bir muammadır. Herkes başvuru yapıp sınava girebilecekse, sınavlarda ciddi bir yığılma ve karmaşaya sahne olacaktır."

NOTLAR ŞİŞİRİLEBİLİR

Bakanlığın hazırladığı ikinci model ise "Ortaokul Diploma Notuna Göre Yerleştirme Sistemi"ydi. Buradaki modeli üç ayak üzerine kurgulayan Bakanlık, özellikle sınav notu ile diploma notu üzerinden yerleştirme yapmayı planlıyordu. Bu sistem Cumhurbaşkanlığı'nın raporda şöyle eleştirildi: "Bu durum özel okulların not artırmasını olanak sağlayacaktır. Böyle bir sistemde, sınava girenlerin veya özellikli okullara yerleşenlerin çoğunluğu özel okuldan olmasına, özel okullara olan rağbetin artmasına ve buna bağlı olarak fiyatlarının fahiş rakamlara ulaşmasına neden olacaktır. Ayrıca özel kurs, özel ders alma gibi okul dışı kurumlara eğilim, talep artacaktır."

TEOG'U ARATMAZ

Milli Eğitim Bakanlığı üçüncü yerleştirme modelinde TEOG sistemine benzerlik gösteren bir çalışma yapmış. "Her İlde ve Türkiye Genelinde Okul Kategorilerine Göre Yerleştirme Sistemi" olarak nitelendirdiği modelde Türkiye genelinde belli okullara merkezi sınavla, diğer okullara ise adrese dayalı olarak yerleştirme yapmayı planlıyordu. Cumhurbaşkanlığı bu model hakkında ise şu eleştirileri sundu: "Merkezden tüm öğrencilerin gireceği ve yarışacağı bir sınav modeli belirlenmiştir. Aslında buradaki TEOG sisteminden ayrılan tek fark yerleştirme sistemindeki değişiklik. Öngörülen sistemde merkezi sınav algısı devam edeceğinden özel kurs, özel okul ve yerleştirme sorunları devam edecektir."

ÖZEL KURS VE OKULLARA RAĞBET ARTAR

Bakanlık dördüncü modelde ise "Sınırlandırılmış Merkezi Sınava Göre Yerleştirme Sistemi" üzerinde durdu. Bu sistemde seçilen bazı okulların sınavla öğrenci alması ve isteyen tüm öğrencilerin bu sınava girebilmesi öngörülüyordu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan raporda Merkezi Sınav sistemini eleştirilerek, sınav kaygısını devam ettireceği, özel ders, özel kurs ve özel okula rağbet arttıracağı için uygun görülmediği belirtildi. Bakanlık şimdi beşinci model için çalışmalara başladı

Üstün zekalı çocuklar için 10 laboratuvar

İstanbul'daki üstün zekalı çocuklar için Sarıyer, Kağıthane, Sultangazi, Esenler ve Bahçelievler'deki 10 okulda STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) laboratuvarları kuruldu. Çocukların girişimcilik becerilerinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik kurulan atölyelerde eğitimler başlamadan önce, çocuklara, Avrupa'nın en güncel ölçeklerinden olan EPOC Testi ile sıradışı düşünme-girişimcilik becerilerini ölçen ön testler uygulandı.

İLERLEMEYE BAKILACAK

Atölye çalışmalarının ilerleyen aşamalarında uygulanacak son testlerle bu becerilerin ne kadar arttığı, atölyelerin, çocukların bu becerilerine ne kadar katkı sağladığı ortaya konulacak.

Sınav sistemindeki değişiklik

Üniversitelerde girişin sadece sınava endekslenmesi olmalalı. 24 Haziran'da yapacağımız sınava bütün kaderimiz bağlanmamalı.

Mesela dün Bahçeli sınavlar kalksın dedi. Kendisi de bir akademisyen. Tabii bu yüzden söylediğine biraz daha dikkatli bakmak lazım. Biz de bunu dikkatle inceleyeceğiz. Liseden mezun olan öğrenci sayısıyla üniversitelerin alacağı öğrenci sayısı şu an hemen hemen eşit. Ama 2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencimiz var. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Artı bir milyon mezun var, bir milyon kapasite var yaklaşık olarak ama herkes 85 üniversitenin 10 tanesine gitmek istiyor. Burada bir seçim metoduna ihtiyaç var. Orta ve uzun vadede bu yöntemden de şartlar oluştuğunda vazgeçilebilir.

Yeni sistem bir hafta içinde açıklanacak

Şimdi TEOG meselesi var... Bu seneden itibaren uygulamayacağız. Ama bunun üzerinden maalesef çeşitli propagandalar yapılıyor. Eğitim sistemi alt üst oldu, şöyle oldu böyle oldu... Böyle bir şey yok. Bizim yapacağımız, muhtemelen bir hafta içerisinde de bunun detaylarını anne baba, velilerle paylaşacağız, TEOG'da da öğrencilerin sınav stresinden dolayı yanlış yapmalarının önüne geçecek, daha konforlu bir şey getiriyoruz."

AÇIK UÇLU SORU NEDİR?

Kısa cevaplı sorular da denilebilir. Bu sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılıyor ve/veya kodlanıyor.''