TEOG LGS son dakika haberleri! 2018 Liseye giriş sınavı LGS nasıl olacak? TEOG'un yerine gelecek olan liseye girişte uygulanacak sınav sistemi LGS ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Başbakan'ın yaptığı açıklamaya göre TEOG sınav sistemin yerine gelecek olan liseye girişte uygulanacak yeni sistem bir hafta içerisinde öğrenci ve velilerle paylaşılacak. 2017 2018 eğitim öğretim yılında liseye girişte uygulanacak yeni sınav sistemi TEOG'a göre daha konforlu olacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Yapacağımız şey TEOG'da da öğrencileri sınav stresinden dolayı yanlış uygulamalarının önüne geçecek daha konforlu bir şey getiriyoruz" dedi. TEOG'un kaldırılmasından sonra yerine gelecek olan sistemin detayları merak ediliyordu ve adım adım ortaya çıkıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu. Yıldırım, "Propagandalar yapılıyor 'eğitim sistemi alt üstü' oldu. Bunların hiç birisi gerçekle ile bağdaşmıyor. Bizim yapacağımız muhtemelen bir hafta içerisinde bunun detaylarını anne baba veliler ile paylaşmak.

Yapacağımız şey TEOG'da da öğrencileri, sınav stresinden dolayı yanlış uygulamalarının önüne geçecek daha konforlu bir şey getiriyoruz" dedi.

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) olarak isimlendirilen yeni sistem, 2018-2019 eğitim yılında uygulanmaya başlayacak. Bu yıl için hazırlanan geçiş sistemiyle son merkezi sınav yapılacak.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

TEOG'un kaldırılmasının sonrasında ortaöğretim öğrencilerinin merakla beklediği yeni sistemin ayrıntılarına belli oldu. Daha önce hazırlanan 4 modelin Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilmesiyle 5. bir model için çalışmaya başlayan Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni sistemi önümüzdeki günlerde Beştepe'ye sunması bekleniyor.

BU YIL GEÇİŞ MODELİ UYGULANACAK

Öğrencileri mağdur etmemek için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, tarihinde ilk defa iki model uygulayacak. 2018-2019 eğitim yılında hayata geçmesi planlanan Liseye Geçiş Sistemi'nden (LGS) önce Bakanlık bu sene için bir geçiş modeli hazırladı. Geçiş modeli sadece 2017-2018 eğitim yılında uygulanacak ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Merkezi sınavla yerleştirilme yapılacak son sınav olan geçiş modelinde öğrencinin yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler puanlarına göre önce Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Proje okullarına, geriye kalanlar ise diploma notu puanına göre Meslek Lisesi, İmam Hatip ve diğer liselere yerleştirilecek.

MERKEZİ SINAV KALDIRILDI

Önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan LGS'de ise merkezi sınav tamamen kaldırılacak. Sınavsız sistemde daha çok diploma notunu baz olacak olan Bakanlık, bu sistemde öğrencilerin sınava değil derslerine odaklanmasını planlıyor. Merkezi sınavla yerleştirmenin yapılmayacağı LGS modelinde Bakanlık, bölgelerin kendi sınavlarını yapmasını sağlayacak.

NOT ORTALAMASINA GÖRE YERLEŞTİRME

Öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda normal sınavlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenecek sınava da girecek. Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6. ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.

SORU HAVUZU DEVREYE GİRİYOR

Sorular hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru havuzu kullanılacak. 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanan yüzbinlerce soru arasından rastgele seçilerek soru kitapçıkları hazırlanacak. Örneğin Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü soru havuzundan bir soru seçerek test kitapçığına koyduğunda sistem otomatik olarak o soruyu havuzdan çıkaracak. Böylece Türkiye'nin hiçbir yerinde aynı soru bir daha kullanılamayacak. Ayrıca soru havuzundaki soruların her birinin zorluk derecesi de aynı olacak.

AÇIK UÇLU SORULAR OLACAK

Sistem, testleri otomatik olarak okuyup puanını verirken, açık uçlu soruların cevaplarını öğrencilerin isimlerini gizleyerek iki öğretmene gönderecek. Bir öğretmen ne kadar öğrencisi varsa o kadar sınav sorusuna cevap verecek. Cevap anahtarında yanlış, az doğru, doğru şeklinde seçenekler olacak. İki öğretmen de aynı puanı verirse öğrencinin notu otomatik olarak sisteme geçiyor. Ancak iki öğretmen farklı cevap verirse üçüncü öğretmene kontrol ettirilecek. Üçüncü öğretmen hangisi ile eşleşirse o puan sisteme girecek. Veliler, bir hafta sonra çocuklarının aldığı puanı elektronik sistemde görebilecek. Özel okullardaki öğrencilerin sınav kağıtlarını da devlet okullarındaki öğretmenler okuyacak. Böylece özel okulda kopya verme, kayırma da ortadan kalkmış olacak.

KOPYA İÇİN ÖZEL ÖNLEM ALINDI

Aynı sınıfta sınava girecek olan öğrenciler için şıkların yerleri ve sorular da karıştırılacak. Sınava farklı okullardan öğretmenlere gözetmenlik yapacak. Sınav kitapçığının ön yüzünde test soruları olurken arka yüzünde açık uçlu sorular olacak. Sınav bittikten sonra öğretmen cevap kağıdını makinede tarayarak sisteme kaydedecek.

Yüzde 70 sınav yüzde 30 ortalama

* Geçiş sistemi 2017-2018 eğitim yılı sonunda

8. sınıf öğrencilerine uygulanacak.

* Merkezi sınavla yerleştirilecek son sistem olacak.

* Yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak öğrenciler yerleştirilecek.

LGS ÖNÜMÜZDEKİ SENE UYGULANACAK

* LGS, 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak.

* 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınav yapılacak.

* Öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları hesaplanarak okula yerleştirilecek.

* Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek.

* Sınav soruları soru havuzundan alınacak, testin yanında açık uçlu sorular da sorulacak.

* Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapacaklar.

EVLERİNE EN YAKIN OKULA YERLEŞECEKLER

Özellikle büyükşehirlerde yaşanan en büyük sıkıntı öğrencilerin okullara yerleştirilmesi konusuydu. Bakanlık yeni sistemde bunu çözüme kavuşturuyor. Daha önce öğrenciler aynı ilçede bulunduğu için evinden uzak okula gitme sıkıntısını yaşarken yeni sistemde öğrenci evine en yakın okulu tercih edecek. Diploma notuna göre yerleşecek olan öğrenci birinci tercihinde yerleşemezse, ikinci tercihine göre yerleşecek.

"BU SENE EĞİTİM BÜTÇEMİZ, 130 MİLYARI BULDU"

Eğitime verilen desteğe değinen Yıldırım, "Eğitime son 15 yılda aşağı yukarı 11 kat artış sağladık. Bu sene eğitim bütçemiz, 130 milyarı buldu. Artırmaya da devam ediyoruz. İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana eğitimde kaliteyi, fırsat eşitliğini sağlamak için gayret gösterdik. 15 yıllık iktidar dönemimizde hükümetlerimizin önceliği hep eğitim oldu. Üniversite sayımız 76'dan 185'e çıktı. 110 binden fazla yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var. Bunun en az 350 bin olması lazım. Ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa hem üniversiteler para kazanır hem ömür boyu memleketimizin tanıtımını yapan gönüllü elçilerimiz olur" diye konuştu.