iot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu serimizde profesyonel VALORANT oyuncularının ayarlarını sizler için derliyoruz. Esporcular zaman zaman oyun ayarlarını değiştirdiğinden dolayı bu serimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

Oyun içi ayarlarını derlediğimiz oyuncu Sentinels kadrosunda yer alan Tyson "TenZ" Ngo.

TenZ VALORANT Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK?Düşman Vurgu RengiBeyazFARE?Hassasiyet: Hedefleme0,3Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma1DPI800Windows Hassasiyeti6/11MİNİ HARİTA?DöndürDöndürOyuncuyu Ortada TutKapalıMini Harita Boyutu1,115Mini Harita Yakınlaştırma1Mini Harita Görüş KonileriAçık

NİŞANGAH AYARLARI GENEL?Nişangah RengiCyanAna ÇizgiKapalıAna Çizgi Saydamlığı0Ana Çizgi Kalınlığı0Merkez NoktaKapalıMerkez Nokta Saydamlığı0Merkez Nokta Kalınlığı0Atış Hatasında Nişangahı SoldurKapalıİÇ ÇİZGİLER?İç Çizgileri GösterAçıkİç Çizgi Saydamlığı1İç Çizgi Uzunluğu6İç Çizgi Kalınlığı2İç Çizgi Uzaklığı3Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalıDIŞ ÇİZGİLER?Dış Çizgileri GösterKapalıDış Çizgi Saydamlığı0Dış Çizgi Uzunluğu0Dış Çizgi Kalınlığı0Dış Çizgi Uzaklığı0Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük1920×1080 16: 10 (240 Hz)Çok İzlekli GörselleştirmeAçıkMateryal KalitesiDüşükDoku KalitesiDüşükAyrıntı KalitesiDüşükArayüz KalitesiDüşükVinyetKapalıVSyncKapalıKenar YumuşatmaHiçbiriEşyönsüz Filtreleme1xNetliği ArttırKapalıDeneysel KeskinleştirmeKapalıBloomKapalıBozulmaKapalıBirinci Şahıs GölgelerKapalı

TenZ'in Kullandığı Ekipmanlar:

EKİPMANMARKA MouseEndgame Gear XM1KlavyeHyperX Alloy OriginsKulaklıkHSennheiser Game ZeroMousepadHyperX Fury S Pro XLMonitörBenQ XL2546

ESPOR GAZETESİ olarak Esporcu Ayarları serimiz devam ediyor. Sizlerde Espor ve VALORANT Türkiye ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın!

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