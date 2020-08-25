TENTEYE ÇARPAN OTOBÜSTEN İÇERİ GİREN DEMİR YOLCULARI TEĞET GEÇTİ: O ANLAR KAMERADA
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TENTEYE ÇARPAN OTOBÜSTEN İÇERİ GİREN DEMİR YOLCULARI TEĞET GEÇTİ: O ANLAR KAMERADA

Bursa'da, sürücüsünün park halindeki TIR'ı geçmek için direksiyonunu sola kırdığı yolcu otobüsü, iş yerinin tentesine çarptı.

TENTEYE ÇARPAN OTOBÜSTEN İÇERİ GİREN DEMİR YOLCULARI TEĞET GEÇTİ: O ANLAR KAMERADA
25.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:26

Bursa'da, sürücüsünün park halindeki TIR'ı geçmek için direksiyonunu sola kırdığı yolcu otobüsü, iş yerinin tentesine çarptı. Tentenin 3 metre uzunluğundaki demiri ise otobüs camını kırarak, içeri girdi. Demirin 3 yolcuyu teğet geçtiği anlar, otobüs kamerasına yansıdı.

Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Tahir T., yönetimindeki 16 TAT 82 plakalı özel halk otobüsünün direksiyonunu, park halindeki TIR'ı geçmek için sola kırdı. Bu manevrada kontrolden çıkan otobüs, iş yerinin tentesine çarptı. Tentenin 3 metre uzunluğundaki demiri ise otobüs camını kırarak, içeri girdi. Demir çubuk, otobüsteki 3 yolcuyu teğet geçti. Kazada yaralanan olmazken, bu anlar otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

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