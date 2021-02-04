Tente çökmesi sonucu 3 kişinin ölümüyle ilgili davada müştekiler dinlenildi

Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde, kar biriken tentenin cenaze namazı kılan cemaatin üzerine çökmesi sonucu 3 kişinin ölümü, 45 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 4 imamın yargılandığı davada, müştekiler dinlenildi.

Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde, kar biriken tentenin cenaze namazı kılan cemaatin üzerine çökmesi sonucu 3 kişinin ölümü, 45 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 4 imamın yargılandığı davada, müştekiler dinlenildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir tutuksuz sanık ile 2 müşteki katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Eser Çokyaşar, şikayetçi olmadığını, olay gününün çok karlı olduğunu ve komşularının cenazesi olması sebebiyle camiye gittiğini ifade ederek, "Biz avluya girer girmez bize yol gösterdiler. Bazı kısımlara şeritler çekilmişti. Bu şeritli kısma tentenin altına girilmemesi gerekiyordu. Bizi başka bir tenteye doğru yönlendirdiler. Cenaze namazı kılındı, tam gidiyorduk ki 'yıkılıyor' diye bağrışmalar başladı. Ben son anda tentenin altından çıktım, yaralanmadım." dedi.

Müştekilerden Aynil Gök de olay nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, çöken tentenin altında kaldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların dönüşünün beklenmesine ve dosyanın 2 iş güvenliği uzmanı, bir inşaat mühendisi, bir endüstri mühendisi ve bir hukukçudan oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilerek rapor alınmasına karar verdi.

Mahkeme dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Ocak 2017'de Ataköy 5. Kısım'daki Ömer Duruk Camisi'nde kılınan bir cenaze namazı sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin, üzerine birikmiş kar nedeniyle çöktüğü anlatılıyor.

Çöken tentenin altında kalan Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer'in öldüğü, 45 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtilen iddianamede, İBB'nin cenaze namazlarını kıldırmakla görevli imamları Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek ile cami imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar, "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Mustafa Kavukluoğlu, Mustafa Çiçek, Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Soruşturma kapsamında eski Bakırköy Müftüsü Mustafa Açıkalın, temizlik görevlisi Ali Rıza Mülayim, Bakırköy Belediye Başkanlığındaki görevliler ve tenteyi kuran şirket yetkilileri hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş