Tensip tutanağı ne demek? Tensip tutanağı anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tensip tutanağı, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tensip tutanağı ne demek? Tensip tutanağı anlamı ne? İşte, Tensip tutanağı kelimesin anlamı!