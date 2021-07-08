Tensip tutanağı ne demek? Tensip tutanağı anlamı ne?
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Tensip tutanağı ne demek? Tensip tutanağı anlamı ne?

Tensip tutanağı ne demek? Tensip tutanağı anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tensip tutanağı, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tensip tutanağı ne demek? Tensip tutanağı anlamı ne? İşte, Tensip tutanağı kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tensip tutanağı kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tensip tutanağı anlamı ne? Tensip tutanağı ne demek?

TENSİP TUTANAĞI NE DEMEK?

Tensip zaptı, bir diğer deyişle tensip tutanağı davanın açılmasından sonra hakim tarafında yapılan ilk inceleme neticesinde düzenlenen ve dava dilekçesi doğrultusunda talep edilen hususların ilk değerlendirmesinin yapılması sonrası mahkemece verilen ara kararların yazıldığı evraktır.

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