Tenor Ender Arıman vefat etti
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Tenor Ender Arıman vefat etti

Tenor Ender Arıman vefat etti
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden (İDOB) emekli tenor Ender Arıman 81 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden (İDOB) emekli tenor Ender Arıman 81 yaşında hayatını kaybetti.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Arıman bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sanatçının cenazesi yarın Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından aynı yerde toprağa verilecek.

Ender Arıman kimdir?

Ankara'da 1940 yılında doğan Arıman, 1960'ta Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başladı.

Birçok konserde yer alan ve albüm çalışmalarına da imza atan Arıman, İDOB'ta sanat hayatını sürdürdükten sonra emekli oldu.

Tenor Ender Arıman'ın sanat hayatı boyunca sahneye çıktığı bazı opera eserleri şöyle:

W.A. Mozart/ Saraydan Kız Kaçırma "Pedrillo", G. Donizetti/Don Pasquale "Ernesto", N. Kodallı/ Atatürk Oratoryosu "Tenor Solo", A.A. Saygun/ Köroğlu/ "1. Köylü", P. Mascagni/ Cavalleria Rusticana "Turiddu", Donizetti/ Aşk iksiri "Nemorino", J. Strauss/ Çingene Baron "Baron Barinkay", G. Puccini/ Tosca "Cavaradossi", C. Gounod/ Romeo ve Juliet "Romeo", Donizetti/ Lucia di Lammermoor "Edgardo", G. Verdi/ Attila "Foresto", Puccini/ Madama Butterfly "Pinkerton", O. Demiriş/ Karyağdı Hatun "Can Ali", Demiriş/ IV. Murat "1. İstanbullu", P.İ. Çaykovski/ Yevgeni Onegin "Lenski", Puccini/ Il Tabarro "Luigi", Demiriş/ Yusuf ile Züleyha "Yusuf", Verdi/ Nabucco "Ismaele", Verdi/ Rigoletto "Mantua Dükü", R. Wagner/ Uçan Hollandalı "Erik".

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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