Teniste Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvası ertelendi
Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Rogers Kupası'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
11.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:14
Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Rogers Kupası'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Tennis Canada'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvanın 6-15 Ağustos 2021'de düzenleneceği aktarıldı.
Öte yandan, Toronto şehrinde 8-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA