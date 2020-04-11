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Montreal, Kanada, Spor

Teniste Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvası ertelendi

Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Rogers Kupası'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

11.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:14
Teniste Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvası ertelendi

Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Rogers Kupası'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Tennis Canada'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvanın 6-15 Ağustos 2021'de düzenleneceği aktarıldı.

Öte yandan, Toronto şehrinde 8-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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