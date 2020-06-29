Teniste performans turnuvaları koronavirüs nedeniyle ertelendi Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan 4x4 performans tenis turnuvalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan 4x4 performans tenis turnuvalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, normalleşme sürecinde bölgesel kapsamda düzenlenmesi ve sporcuların eşit şartlarda katılmalarının amaçlandığı turnuvaların, sporcu sağlığının riske atılmaması için ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Erteleme kararının kulüpler tarafından iletilen başvurular değerlendirilerek, devam eden salgın tedbirleri doğrultusunda alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA