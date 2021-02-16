Teniste lisanslı sporcu sayısının 700 bine çıkartılması hedefleniyor

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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, lisanslı sporcu sayısını 700 bine çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Cengiz Durmuş, AA muhabirine, tenisteki "zengin sporu" algısını yıkmak istediklerini belirtti.

Sporun tabana yayılması için Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine gösterdiği yol doğrultusunda projeler ürettiklerini vurgulayan Durmuş, sene boyunca çok sayıda uluslararası turnuva düzenlediklerini dile getirdi.

Türkiye'de prestijli turnuvaların düzenlenmesinin ülkenin tanıtımına büyük katkı sağladığına işaret eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu turnuvalar sayesinde tenisçilerimiz dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan sporcuların antrenmanlarını, maçlarını izleyebiliyor, beslenmelerini takip edebiliyor. Sporcularımız için önemli bir imkan. Yaptığımız başarılı organizasyonlarla tenis ülkesi haline geldik. Organizasyonları çok iyi yapan bir ülkeyiz. Dünyada da tenis ülkesi olarak anılmaya başlandık. Bu organizasyon başarısını sporcu başarısında da göstermek istiyoruz. Tenisin en ücra yerlerde bile oynanmasını istiyoruz."

"Artık Türkiye'nin her bölgesinde tenis oynanabilir halde"

Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Projelerle gençlerimiz, kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağlayacak tenis sporuyla tanıştı. Artık Türkiye'nin her bölgesinde tenis oynanabilir halde. İstekli çocuklarımızdan, azimle çalışan öğretmenlerimizden, antrenörlerimizden, sporcularımızdan, velilerimizden aldığımız enerjiyle tenisi geliştirmek için çalışıyoruz. 70 bin lisanslı sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var. Genç bir ülkeyiz. Üst düzey turnuvalarda oynayan yaklaşık 10 sporcumuz var. Bu sporcularımız tecrübeleriyle yeni yıldız sporcular yetişmesi konusunda da örnek teşkil edecektir."

Tenis konusundaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatan Durmuş, en büyük hayallerinin ise Türkiye'de yapılan üst düzey turnuvada bir Türk sporcuyu şampiyon görmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş