Teniste hakem gelişim semineri çevrim içi yapıldı
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Teniste hakem gelişim semineri çevrim içi yapıldı

23.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:50
Teniste hakem gelişim semineri çevrim içi yapıldı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Merkez Hakem Kurulu tarafından çevrim içi hakem gelişim semineri düzenlendi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Merkez Hakem Kurulu tarafından çevrim içi hakem gelişim semineri düzenlendi.

TTF'den yapılan açıklamaya göre, federasyon başkanı Cengiz Durmuş'un da iştirak ettiği seminerde, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Erkan Çağlayan, bronze badge kokartlı uluslararası hakemler Soner Sivri ve Serdar Sumer çeşitli konularda hakemlerle deneyimlerini paylaştı.

Hakem, hakemin rolü, kort içi ve kort dışı iletişim ile en çok karşılaşılan sorunların anlatıldığı seminere 234 tenis hakemi katıldı.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, hakemlerin gelişimi için faydalı olan seminerde bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirterek, Merkez Hakem Kuruluna seminerin gerçekleşmesinde verdikleri emekler, tüm katılımcılara ise ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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