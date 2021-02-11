Teniste hakem gelişim semineri çevrim içi yapılacak
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Teniste hakem gelişim semineri çevrim içi yapılacak

11.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:24
Teniste hakem gelişim semineri çevrim içi yapılacak

Türkiye Tenis Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 19-21 Şubat tarihlerinde çevrim içi hakem gelişim semineri düzenleyecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 19-21 Şubat tarihlerinde çevrim içi hakem gelişim semineri düzenleyecek.

Federasyonun açıklamasına göre, seminere katılmak isteyen hakemlerin 17 Şubat Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar i-kort üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ücretsiz düzenlenecek seminer, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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