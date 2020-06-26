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Teniste ertelenen Fed Kupası, gelecek yıl yapılacak

Teniste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fed Kupası finallerinin, 2021 yılında yapılacağı duyuruldu.

Teniste ertelenen Fed Kupası, gelecek yıl yapılacak
26.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:37

Teniste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fed Kupası finallerinin, 2021 yılında yapılacağı duyuruldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından alınan kararla, bu yıl salgın nedeniyle ertelenen Fed Kupası'nın final etabı, gelecek yıl 13-18 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Laszlo Papp Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Turnuvanın play-off turu ise 5-6 Şubat 2021'de yapılacak.

Turnuvanın bu yıl 14-19 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan finalleri ve play-off karşılaşmaları, salgın nedeniyle ertelenmişti.

Davis Kupası da 22 Kasım 2021'de yapılacak

Öte yandan, bu yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılması planlanan Davis Kupası'nın da salgın nedeniyle iptal edildiği ve gelecek yıl 22 Kasım'da düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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