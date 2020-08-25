Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Batman'da sona erdi.

Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Batman'da sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Türkiye Petrolleri Spor Tesisleri'nde 23 ilden 51 takım ve yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona, final maçlarının oynanmasıyla tamamlandı.

Yapılan müsabakalarda, kadınlarda Adıyaman Tenis Kulübü, erkeklerde Ağrı Tenis Kulübü şampiyonluğu elde etti.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk verdi.

Özperk, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA